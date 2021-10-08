Пашинян: жители Армении должны получить ответы на вопросы о войне в Карабахе 2020 года

ЕРЕВАН, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с сотрудниками Следственного комитета республики отметил, что жители страны должны получить от ведомства исчерпывающие ответы на вопросы, связанные с боевыми действиями в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

"Наша общественность должна получить исчерпывающие ответы на все вопросы и обстоятельства, связанные с 44-дневной войной, и прояснить всю картину, которая имела место. Конечно, я не думаю, что мы должны ожидать эти ответы только от Следственного комитета, потому что, в конце концов, вопрос имеет более широкий контекст", - сказал Пашинян, слова которого приводит пресс-служба кабмина. Он также отметил, что придает большое значение эффективному расследованию уголовных дел, связанных с обстоятельствами войны.

"Армянское общество, родственники погибших воинов должны получить конкретные ответы на поставленные вопросы. Необходимо дать объективные ответы, чтобы утверждения о виновности или невиновности того или иного лица не основывались на личностном восприятии и неполном понимании ситуации", - сказал глава армянского кабмина.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, на спорной территории начались активные боевые действия. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев. В Армении возбужден ряд уголовных дел, связанных с боевыми действиями.