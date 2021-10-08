МИД Польши вызвал представителя дипмиссии Белоруссии из-за ситуации на границе

ВАРШАВА, 8 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского для обсуждения миграционной ситуации на границе. Об этом сообщило в пятницу Польское агентство печати.

С начала августа более 14 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Белоруссии. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. Свыше 1,8 тыс. нелегальных мигрантов задержаны и находятся в специальных центрах в Польше. Власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.

Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.

Республика предложила Белоруссии гуманитарную помощь для мигрантов. Белорусская сторона назвала этот шаг Варшавы популистской риторикой, обвинив Польшу в том, что она "выпихивает" мигрантов с детьми через границу и ввела чрезвычайное положение в приграничном регионе, чтобы это скрыть.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.