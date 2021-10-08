Оппозиция на Украине считает, что к энергетическому кризису привела непродуманная политика

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Украина оказалась в состоянии энергетического кризиса из-за непродуманной политики властей страны. Об этом заявил в пятницу журналистам сопредседатель парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко.

"Кризис, в котором оказалась наша страна из-за бездумной политики в газовой отрасли, уже требует вмешательства парламента. <...> Поставщики выходят на бюджетные организации с предложением о продаже газа за 38 тысяч гривен ($1,43 тыс.) за тысячу кубометров - это неподъемные цены для бюджетников, для школ, для больниц", - подчеркнул он. Таким образом, констатировал Бойко, не выполняется меморандум, подписанный правительством и местными властями и гарантирующий зафиксированные ранее тарифы.

Сопредседатель ОПЗЖ отметил, что власти в соседних странах Евросоюза принимают сейчас меры по поддержке населения и бизнеса, чтобы пройти зиму и энергетический кризис, снижая налоги для производств, связанных с генерацией и распределением энергии. Кроме того, добавил Бойко, в ЕС увеличивают прямые выплаты домохозяйствам, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги.

В то же время на Украине, посетовал политик, власти планируют повышать налоги для бизнеса и населения, подготовив соответствующий законопроект. Помимо этого, добавил он, в проект госбюджета на 2022 год заложили на 8,8 млрд гривен (около $330 млн) меньше на субсидии населению, чем в текущем году. "У власти полное непонимание рисков и всей остроты надвигающегося энергетического кризиса. Из-за провалов в подготовке к отопительному сезону власть снова загонит страну в очередной локдаун", - полагает Бойко.

По его словам, в стране "очень сложно начинается отопительный сезон, потому что и правительство, и "Нафтогаз" провалили закачку природного газа в хранилища и посадили всю страну на спотовые цены европейского рынка газа". "Все это привело к тому, что люди не понимают, по какой цене они смогут получить тепло и горячую воду", - сказал политик.

Он считает, что "у людей нет доверия к правительству, поскольку, несмотря на все меморандумы, цена на природный газ повышается". "Уже останавливаются крупные промышленные предприятия, которые просто не могут закупать газ по таким драконовским ценам. На улицы выходят люди, представители профсоюзов, чтобы протестовать против грабительских тарифов и бездумных решений власти", - сказал Бойко. По его мнению, правительство, провалившее подготовку к отопительному сезону, должно уйти в отставку. "Есть энергетический кризис. Я буду постоянно поднимать вопрос о том, что парламент должен контролировать ход отопительного сезона, создавать специальную комиссию, потому что правительство не справляется", - добавил представитель ОПЗЖ.