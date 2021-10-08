В Афганистане задержали пять боевиков ИГ

ТЕГЕРАН, 8 октября. /ТАСС/. Пять боевиков террористической организации "Исламское государство" задержаны в Афганистане за подготовку нападений в провинции Хост. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter губернатор провинции Мохаммад Наби Омари.

В минувшую среду в одной из мечетей в провинции Хост на юго-востоке Афганистана произошел взрыв, жертвой которого стал один прихожанин, еще 14 получили ранения. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГ.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна.