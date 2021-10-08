Министр энергетики Бразилии выступит на энергетическом форуме в России

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 октября. /ТАСС/. Министр энергетики и горнорудной промышленности Бразилии Бенту Албукерке примет участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет в Манеже 13-15 октября. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"13 октября министр должен выступить на сессии, посвященной глобальным вызовам и возможностям энергетического перехода, [в своей речи он] сделает упор на электроэнергетику", - уточнила пресс-служба.

Кроме того, у Албукерке запланированы встречи с главой российского Минэнерго Николаем Шульгиновым, а также министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. С российскими коллегами он планирует обсудить перспективы сотрудничества в области энергетики, а также возможности, "которые открываются в связи с модернизацией бразильского энергетического сектора".

В планах министра также посещение института ВНИИГАЗ, добавили в пресс-службе.