Гутерриш осудил теракт в мечети в Афганистане

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает варварской атакой теракт в шиитской мечети в афганском Кундузе. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН осуждает эту варварскую атаку, выражает свои соболезнования семьям погибших", - сказал Дюжаррик.

В распространенном заявлении Гутерриша отмечается, что это уже третья атака на религиозные объекты в стране менее чем за неделю. "Нападения на мирных граждан, реализующих свое право на свободное вероисповедание, являются нарушением основополагающих прав человека и международного гуманитарного права. Организаторы должны быть преданы правосудию", - говорится в тексте.

Около 100 человек погибли, десятки получили ранения в пятницу в результате мощного взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана.

По сведениям информационного агентства Aamaj News, нападение было совершено около 13:30 по местному времени (12:00 мск) при большом стечении людей, собравшихся на пятничную молитву. Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри мечети.