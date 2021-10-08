Генпрокурор Украины заявила, что новое обвинение Медведчуку предъявлено надлежащим образом

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Украинские правоохранительные органы надлежащим образом предъявили новое обвинение главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутату Виктору Медведчуку. В этом заверили в пятницу на брифинге глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов и генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

"Сегодня пытались прокуроры и следователи уведомить лично о подозрении [предъявлении обвинения] под запись. Он [Медведчук], пользуясь статусом депутата Рады, сказал: "Вы меня будете задерживать? Не будете? Ну, я пошел", - сказала, в частности, Венедиктова.

Она пояснила, что "четкие императивные правила задержания" требуют, чтобы "лицо было уведомлено о подозрении по месту его регистрации, проживания, работы". "Сегодня это все было сделано. Поэтому с сегодняшнего дня он считается уведомленным о подозрении надлежащим способом и надлежащим образом", - сказала Венедиктова.

Баканов также добавил, что обвинение Меведчуку "вручено всеми возможными способами".

По словам прокурора, обвинения касаются предполагаемой причастности Медведчука к "схеме поставки" угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014-2015 годах. "Следователи ГБР (Госбюро расследований Украины) совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством офиса генпрокуратуры установили причастность народного депутата Украины к реализации преступной схемы поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий Украины [имеются в виду Донецкая и Луганская народные республики]. Период, охватывающий эти действия, - конец 2014 - начало 2015 года. Сумма, потраченная государственными украинскими предприятиями, составляет более 200 млн гривен (около $7,6 млн), - уточнила Венедиктова.

По ее словам, в деле Медведчука прокуратура в суде попросит для него содержание под стражей или альтернативу в виде залога на сумму один миллиард гривен (почти $38 млн) - рекордная сумма для украинского правосудия.