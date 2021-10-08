Председатель Генассамблеи ООН посетит форум Движения неприсоединения в Белграде

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид посетит 9 октября Сербию, где проведет встречу с премьер-министром страны Аной Брнабич и выступит на заседании Движения неприсоединения. Об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель председателя Моника Грейли.

"Председатель Генеральной Ассамблеи прибывает в Сербию завтра [9 октября] в рамках своего первого зарубежного турне после вступления в должность, - сказала она. - Абдулла Шахид выступит на открытии конференции высокого уровня, посвященной 60-летию Движения неприсоединения. Председатель получил совместное приглашение министров иностранных дел Азербайджана и Сербии".

По словам пресс-секретаря, Шахид проведет ряд встреч с представителями правительства Сербии. "Пройдет встреча с премьер-министром Сербии Аной Брнабич", - отметила Грейли.