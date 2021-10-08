ОПЗЖ обвинила власти Украины в фальсификации нового дела против Медведчука

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) назвала сфальсифицированным и безосновательным новое обвинение против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Незаконная и неудавшаяся попытка вручить новое подозрение [предъявить обвинение] [Медведчуку] продемонстрировала, что власть продолжает взятый ею преступный курс на фальсификацию уголовных дел, расправу над политическими противниками, установление абсолютной диктатуры [президента Украины Владимира] Зеленского и его ближайшего окружения", - говорится в заявлении партии в пятницу.

В ОПЗЖ считают, что власть решила "подбросить угля" в гаснущее дело Медведчука. "Генпрокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов выступили с "новыми", стократ более абсурдными обвинениями в его адрес, на сей раз - в "подрыве энергетической безопасности страны". Потребовали миллиардного залога или взятия под стражу", - отметили в партии. В ОПЗЖ добавили, что эти "фальшивые, безосновательные подозрения и рекордные суммы залогов возникли в период энергетического кризиса в стране и череды громких офшорных скандалов, в которых замешаны высшие представители власти".

По мнению партии, попытка вручения повестки, которая проводилась с нарушением требований УК и прав Медведчука, свидетельствует о неуважении к закону тех, кто делает, и тех, кто исполняет заказ по политическому преследованию как главы политсовета ОПЗЖ, так и других оппозиционных политиков. "Уже в начале процессуальных действий по новому уголовному делу, еще до суда, работники прокуратуры потерпели полное фиаско", - отмечается в заявлении.

В партии полагают, что открытие нового дела обусловлено беспомощностью органов прокуратуры, неспособностью обосновать свои позиции по первому уголовному делу в отношении Медведчука, который оспаривает избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), где его жалобы уже приняты к рассмотрению. "Во-вторых, и это самое главное, такими действиями власть Зеленского стремится отвлечь внимание от скандалов, которые сопровождают деятельность президента и его окружения: офшорного скандала, связанного с публикацией "Досье Пандоры", отставки председателя Верховной рады, призванной окончательно поставить крест на независимости законодательной власти, и ряда других столь же вопиющих событий", - добавили в ОПЗЖ.

Партия потребовала от Зеленского и его команды прекратить репрессии и не заниматься фальсификациями. "Хватит искать врагов в среде оппозиции. Сегодня главный враг Украины - бездарная, некомпетентная и коррумпированная власть", - подчеркнули в ОПЗЖ.

Новое обвинение

В пятницу на брифинге глава СБУ и генпрокурор заявили, что новое обвинение Медведчуку было предъявлено надлежащим образом. "Сегодня пытались прокуроры и следователи уведомить лично о подозрении под запись. Он (Медведчук - прим. ТАСС), пользуясь статусом депутата Рады, сказал: "Вы меня будете задерживать? Не будете? Ну, я пошел", - сказала, в частности, Венедиктова.

Она пояснила, что правила задержания требуют, чтобы "лицо было уведомлено о подозрении по месту его регистрации, проживания, работы". "Сегодня это все было сделано. Поэтому с сегодняшнего дня он считается уведомленным о подозрении надлежащим способом и надлежащим образом", - сказала Венедиктова.

Баканов также добавил, что обвинение Меведчуку "вручено всеми возможными способами".

По словам генпрокурора, обвинения касаются предполагаемой причастности Медведчука к схеме поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014-2015 годах. "Сумма, потраченная государственными украинскими предприятиями [на покупку угля в Донецкой и Луганской народных республиках], составляет более 200 млн гривен (около $7,6 млн)", - уточнила Венедиктова.

По ее словам, в суде Генпрокуратура попросит для Медведчука содержание под стражей или альтернативу в виде залога в 1 млрд гривен (почти $38 млн) - это рекордная сумма для украинского правосудия.