Франция создаст фонд поддержки демократии в Африке

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Франция приняла решение создать фонд, который будет поддерживать развитие демократии в странах Африки. Об этом сообщил в пятницу французский президент Эмманюэль Макрон, выступая в городе Монпелье (юг страны) на форуме "Африка - Франция". Трансляцию в Twitter вел Елисейский дворец.

По словам Макрона, новая структура получила название "Фонд поддержки инноваций в сфере демократии в Африке". Это будет организация с независимой системой управления. На трехлетний срок фонд получает от Франции дотации в €30 млн. Главной целью фонда является поддержка "людей, выступающих за преобразования", в первую очередь инициатив в сфере управления странами и шагов по развитию их демократических систем.

Одновременно с этим Франция начинает изучать вопрос о создании культурного центра "Дом африканских миров и диаспор". Сформированная рабочая группа должна представить свои соображения через шесть месяцев. Также формируется стартовый фонд в €10 млн, предназначенный для помощи молодым африканским стартап-компаниям, действующим в цифровой сфере. Данная мера осуществляется в рамках программы Digital Africa ("Цифровая Африка") по оказанию поддержки молодым компаниям Черного континента.

Другая французская инициатива - это создание фонда помощи африканским музеям при проведении ими международных выставок произведений искусства. Также Францией будет осуществляться программа помощи африканским спортивным академиям.