Защита генпрокурора Молдавии намерена опротестовать санкцию суда на его арест

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Защита генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло опротестует санкцию суда на 30-дневный домашний арест своего подзащитного. Об этом сообщил журналистам адвокат Василий Гафтон после заседания суда в пятницу.

"Мы оспорим это незаконное решение. Прокурор не представил доказательств по выдвинутым обвинениям", - сказал Гафтон.

Генпрокурор Молдавии был отстранен от должности и задержан 5 октября по обвинению в злоупотреблении служебным положением, коррупции и других нарушениях. Он не признал свою вину, заявив, что президент страны Майя Санду хочет установить контроль над Генпрокуратурой Молдавии.

Ранее Стояногло и Санду обменялись резкими заявлениями в адрес друг друга. Так, Санду обвинила генпрокурора в неэффективности и отсутствии результатов по резонансным делам, а Стояногло заявил, что от него среди прочего требуют открытия уголовных дел в отношении лидеров оппозиции. За день до своего задержания генпрокурор на брифинге обвинил окружение президента в проведении кампании по его дискредитации, в которую, по его словам, были вовлечены СМИ и неправительственные организации, финансируемые Западом.

Возмущение задержанием Стояногло выразили многие общественные деятели, эксперты и журналисты, а оппозиция анонсировала массовые акции протеста. Политики считают, что эти действия в отношении генпрокурора преследуют цель запугать оппозицию.