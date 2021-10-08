Экс-спикер Рады Разумков в новом политпроекте хочет реализовать обещанное "Слугой народа"

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Уволенный с должности спикера Верховной рады Дмитрий Разумков ушел от ответа на вопрос о президентских амбициях, подчеркнув, что его планы - реализовать обещанное президентской партией "Слуга народа".

"Да, у меня будет политический путь, вскоре вы его увидите. Мои политические амбиции - реализовать все то, что мы обещали в 2019 году и не выполнили", - сказал он в пятницу в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Разумков не стал конкретизировать планы относительно своего политического проекта.

Экс-спикер, а ныне внефракционный депутат отметил, что бывшие соратники по партии лишили его должности в обход законодательства. "Когда мы говорим об отдельных решениях, то на этой и на прошлой неделе это были нарушения закона, увольнение спикера - также в обход закона", - сказал Разумков.

В четверг Рада по инициативе фракции "Слуга народа" отозвала Разумкова с поста спикера парламента. Он занял эту должность 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года Разумков был главой президентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.