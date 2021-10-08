Минюст США примет решение о наказании за отказ помочь в расследовании штурма Капитолия

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции США примет решение о том, следует ли предъявлять обвинения лицам, которые откажутся выступить на слушаниях в спецкомитете верхней палаты Конгресса, проводящем разбирательство в связи со штурмом Капитолия 6 января. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В конце сентября указанный комитет, который проводит разбирательство в связи с событиями 6 января, обязал ряд лиц, в том числе бывших помощников 45-го президента США Дональда Трампа, выступить на слушаниях и предоставить законодателям всю имеющуюся у них информацию. Как стало известно в пятницу, политический консультант Стивен Бэннон, являвшийся при Трампе политическим стратегом Белого дома, отказался выступить на слушаниях.

На вопрос о том, намерена ли действующая администрация США преследовать в уголовном порядке тех, кто игнорирует направленные комитетом соответствующие судебные повестки, Псаки ответила: "Это решать Министерству юстиции США. Принятие этого решения входит в его компетенцию. Это независимое ведомство. Оно примет решение относительно какого-либо уголовного преследования", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Псаки также сообщила, что власти США не будут препятствовать передаче спецкомитету в рамках расследования документов, касающихся Трампа. Она отметила, что "администрация чрезвычайно серьезно относится к событиям 6 января", а Джо Байден намерен "не допустить повторения чего-либо подобного". Как она подчеркнула, Белый дом "сотрудничает с продолжающимися расследованиями" произошедшего.

Ранее указанный спецкомитет запросил из Национального архива США документы, касающиеся действий Трампа в связи с событиями 6 января. Экс-президент через адвокатов добивался того, чтобы материалы не раскрывали. Псаки уточнила, что Байден решил не пользоваться своими полномочиями, позволяющими наложить запрет на раскрытие документов, касающихся работы предыдущей администрации.

"В рамках этого процесса президент [Байден] решил, что неоправданно применять привилегию исполнительной ветви к первому пакету документов о Белом доме при Трампе, который мы получили из Национального архива США", - сказала она. Псаки уточнила, что "этот процесс продолжится". "Это лишь первый пакет документов. Мы будем оценивать применение привилегии исполнительной ветви в каждом конкретном случае", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

О штурме Капитолия

6 января сторонники республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

По делу о январских беспорядках в Вашингтоне задержаны более 600 человек. Около 50 человек признали себя виновными по обвинениям, связанным с насилием, некоторые сознались в совершении тяжких преступлений.