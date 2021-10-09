СМИ: президент Сирии разрешил своему дяде вернуться на родину из Франции

БЕЙРУТ, 9 октября. /ТАСС/. Бывший вице-президент Сирии Рифат Асад вернулся в Дамаск из эмиграции, в которой находился 37 лет. Об этом сообщила в пятницу близкая к правительству газета Al-Watan.

По ее информации, сирийский лидер Башар Асад разрешил своему дяде, который является родным братом его покойного отца Хафеза Асада (1930-2000), прибыть в Дамаск из Парижа после того, как французские судебные власти конфисковали принадлежащее ему имущество. Рифату Асаду позволено проживать в Сирии как обычному гражданину, но не заниматься политической деятельностью, отметило издание.

Во Франции 84-летнему Рифату Асаду грозил тюремный срок за отмывание денег, финансовые нарушения в сфере недвижимости и незаконное использование сирийских государственных средств, но по состоянию здоровья он не мог отбыть четыре года в тюрьме. По разным данным, стоимость недвижимого имущества, принадлежащего бывшему вице-президенту, оценивается в €90 млн.

Французские власти еще в марте 2017 года наложили арест на два особняка Рифата Асада, находящихся в фешенебельном 16-м округе Парижа. В 2018 году таможня Франции совместно с испанскими властями конфисковала имущество Рифата Асада на сумму более €600 млн на территории Испании.

9 сентября Парижский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему вице-президенту Сирии.

Рифату Асаду, командовавшему спецподразделениями "Роты обороны", принадлежит основная заслуга в подавлении вооруженного мятежа фундаменталистской группировки "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) в начале 1980-х годов. В 1983 году на фоне болезни брата, у которого было обнаружено онкологическое заболевание, усилилось вмешательство Рифата Асада в государственные дела, что вызвало протест со стороны политической верхушки. В результате возникших разногласий брат президента вынужден был покинуть страну и с тех пор проживал в Европе. Тем не менее с 1984 по 1998 год Рифат Асад номинально сохранял за собой пост вице-президента.