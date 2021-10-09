Трамп заявил, что документы по штурму Конгресса США нельзя использовать без его согласия

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от Национального управления архивов и документации не предоставлять доступ к ряду документов, которые запросил спецкомитет Сената, расследующий захват здания Конгресса 6 января. Соответствующее письмо Трампа распространила в пятницу пресс-служба бывшего президента.

Интересующие комитет документы относятся к работе президента США, из-за чего доступ к ним ограничен. Однако действующий глава государства Джо Байден решил, что не будет препятствовать их передаче в распоряжение законодателей. Трамп утверждает, что в результате будут ущемлены привилегии главы исполнительной власти, которые не должны зависеть от политической борьбы.

"Я пришел к выводу, что ряд документов защищены президентскими привилегиями, поскольку речь идет о переписке президента и относящихся к ней процессуальных деталях, поэтому я заявляю о распространении на данные материалы моих особых прав в качестве главы исполнительной власти [на момент составления документов]", - указал Трамп. Из его письма неясно, какие именно сведения могут содержаться в данных документах, указаны только их инвентарные номера.

Ранее указанный спецкомитет запросил из Национального управления архивов и документации материалы, касающиеся действий Трампа в связи с событиями 6 января. Экс-президент через адвокатов добивался того, чтобы информацию не раскрывали. В Белом доме уточнили, что Байден решил не пользоваться своими полномочиями, позволяющими наложить запрет на раскрытие документов, касающихся работы предыдущей администрации.