Армия Израиля отказалась комментировать сообщения об ударах в провинции Хомс

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась в субботу комментировать сообщения СМИ об ударах ВВС страны в провинции Хомс.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - ответил по телефону на запрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

Ранее сирийский военный источник сообщил агентству SANA, что ПВО арабской республики отразили поздно вечером в пятницу ракетную атаку израильских ВВС на военный аэродром, расположенный на востоке провинции Хомс. В результате удара получили ранения шесть солдат, объекту нанесен материальный урон.