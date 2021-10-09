В Польше продолжат соблюдать законы ЕС, если их толкование не противоречит конституции

ВАРШАВА, 9 октября. /ТАСС/. Польша по-прежнему будет соблюдать законы Европейского союза, если их толкование не противоречит конституции республики. Об этом сообщил в субботу МИД страны в распространенном заявлении, комментируя решение польского Конституционного суда (КС), который констатировал несоответствие положениям конституции страны нормы о приоритете европейского права над польским.

"В соответствии со ст. 9 Конституции Республики Польша Польша соблюдает нормы международного права, которые ее связывают. Это означает, что все обязательства, вытекающие из первичного и вторичного права Европейского союза, остаются в силе и будут соблюдаться Польшей. Положения Договора о Европейском союзе, указанные в решении Конституционного суда от 7 октября, остаются в силе. Неприемлемо только такое их толкование или применение, которое нарушает конституцию Польши", - констатировал МИД.

В заявлении МИД также подчеркивается, что "постановление Конституционного суда Республики Польша от 7 октября подтвердило иерархию источников права, действующих в Польше и в Европейском союзе. Национальные конституции государств-членов ЕС всегда находятся на первом месте в этой иерархии. Договоры ЕС как акты международного права имеют приоритет над национальными законами статутного ранга, но не могут стоять перед конституцией".

По утверждению МИД Польши, уже многие государства ЕС отметили, что некоторые учреждения Евросоюза, а в особенности Суд ЕС, превышают свои полномочия.

"Суд не оспаривал положения Договора о Европейском союзе в целом. Однако он указал, что толкование, согласно которому они приведут к верховенству норм международного права над национальным законом конституционного ранга, несовместимо с иерархией источников права, действующих в Республике Польша", - отметил МИД, подчеркнув, что в противном случае польские судьи будут вынуждены игнорировать положения польской конституции, что снизило бы качество судебной защиты польских граждан.

Решение суда

Конституционный суд Польши в четверг подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями конституции республики. С запросом о проверке превосходства одного закона над другим в КС обратился в марте премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. В Совете министров Польши задумались о превышении полномочий суда Европейского союза, заключающемся в утверждении верховенства европейского права над польской конституцией. Это произошло после того, как Европейский суд юстиции принял решение о том, что очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС. Суд постановил, что в случае подтверждения нарушения принципа верховенства права ЕС накладывает на национальный суд обязанность не соблюдать такие поправки.

Многие наблюдатели считают вердикт суда прямым путем Польши к правовому Polexit, как называют в республике выход страны из Евросоюза по аналогии с Brexit. Еврокомиссия выразила озабоченность решением польского суда, заверив, что использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы защитить приоритет европейских норм над национальными законами государств Евросоюза. Крупнейшая наднациональная партия ЕС - Европейская народная партия - заявила, что правительство Польши ведет страну к выходу из ЕС.