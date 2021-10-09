Госсекретарь США обсудит с главами МИД Израиля и ОАЭ реализацию "Авраамовых соглашений"

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе обсудит с главами внешнеполитических ведомств Израиля и ОАЭ реализацию договора о нормализации отношений между еврейским и арабскими государствами, названного "Авраамовыми соглашениями". Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь <...> 13 октября проведет отдельные двусторонние встречи с главой МИД Израиля Яиром Лапидом и министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, затем [состоится встреча] в трехстороннем формате. Они обсудят прогресс, достигнутый с момента подписания "Авраамовых соглашений" в прошлом году, будущие возможности для сотрудничества и двусторонние вопросы, включая безопасность и стабильность в регионе", - говорится в сообщении.

Как пояснил позднее в Twitter Блинкен, переговоры пройдут в Вашингтоне.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.