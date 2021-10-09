Во Франции около 45 тыс. человек приняли участие в протестах против санитарных пропусков

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Более 150 акций протеста против санитарных пропусков собрали в субботу во французских городах 45 300 человек. Такие данные привели в МВД республики, подчеркнув, что количество протестующих уменьшается каждую неделю.

В министерстве напомнили, что в прошлую субботу на улицы вышли почти 48 тыс. человек, а 25 сентября речь шла о 60 тыс. протестующих.

В Париже в эту субботу прошли сразу несколько манифестаций, в которых в общей сложности приняли участие 5 300 человек. Беспорядков или стычек с полицией в Париже отмечено не было.

Акции протеста также прошли в Страсбурге, Лионе, Нанси, Марселе, Орлеане. По словам экспертов, число поддерживающих манифестации уменьшилось в каждом из этих городов в среднем на 300-500 человек. В Ницце полиция была вынуждена применить слезоточивый газ против демонстрантов, прорвавших полицейский кордон. Порядок на манифестации был восстановлен спустя несколько минут.

Марши протеста против санитарных пропусков прошли во Франции тринадцатую субботу подряд. Как и в прошлый раз, главным требованием манифестантов к властям стала отмена пропусков для подростков 12-17 лет. Согласно распоряжению властей, теперь школьники обязаны предъявлять их при посещении кинотеатров и бассейнов.

Санитарный пропуск во Франции выдается на основании справки о полной вакцинации, результата ПЦР-теста или при наличии справки, подтверждающей выработку иммунного ответа после болезни. Действующий закон о мерах по борьбе с эпидемией коронавируса подразумевает использование такого пропуска до 15 ноября. Однако власти не исключают, что правительство может предложить парламенту продлить его действие до лета следующего года.