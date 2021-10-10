Делегация движения "Талибан" провела в Катаре встречу с главой МИД эмирата

КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Делегация захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) встретилась в столице Катара Дохе с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел эмирата Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Об этом на своей странице в Twitter сообщил в воскресенье представитель радикалов и заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

"Стороны обсудили дружеские отношения, экономические проекты на афганской территории и ряд других вопросов. <...> Господин Аль Тани подтвердил, что Катар готов к сотрудничеству с Афганистаном. В свою очередь [назначенный талибами] временный глава афганского МИД мавлави Амир Хан Моттаки поблагодарил катарскую сторону за сотрудничество и подчеркнул важность укрепления отношений в будущем", - указано в сообщении.

Прибывшая в Доху в пятницу делегация "Талибана" проводит здесь переговоры с дипломатами ряда стран и членами международных организаций, в частности с представителями Госдепартамента США, а также Евросоюза.

30 сентября руководитель катарского внешнеполитического ведомства заявил, что руководство эмирата разочаровано действиями "Талибана", которые уже привели к откату по сравнению с прогрессивным законодательством предыдущего режима. Позднее помощница главы МИД Катара Лулва аль-Хатыр в интервью журналу "Форин полиси" подчеркнула, что Доха не торопится с признанием сформированного радикалами временного кабмина.

В Катаре с 2013 года находится политический офис "Талибана". Помимо этого, в Дохе, прежде чем талибы 15 августа вошли в Кабул, а афганский президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, проводилась серия переговоров между представителями радикалов, правительством исламской республики, а также США, которые в итоге завершили к 30 августа свою военную миссию в Афганистане.

6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны. В связи с этим многие страны заявили, что такой кабинет не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны, а также женщин.