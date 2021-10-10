Премьер Израиля поблагодарил Меркель за приверженность Германии безопасности его страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поблагодарил в воскресенье канцлера Германии Ангелу Меркель за неизменную приверженность Берлина безопасности еврейского государства. Соответствующее заявление глава израильского кабмина сделал в ходе закрытой встречи с Меркель в гостинице King David в Иерусалиме, сообщила канцелярия премьера.

"Мы очень ценим вашу неизменную дружбу и приверженность народу Израиля. Отношения между Германией и Израилем были крепкими, но под вашим руководством они стали еще крепче, стали больше, чем просто альянс, превратившись в настоящую дружбу. Ваше руководство заложило основу для неизменной приверженности Германии безопасности Израиля, и мы очень ценим это", - распространила обращенные к Меркель высказывания Беннета его канцелярия.

Меркель в ответ заверила израильского премьера, что "тема безопасности Израиля всегда будет важной, в центре повестки для каждого правительства Германии". "Я считаю большой честью возможность снова посетить Израиль в конце своего срока полномочий и познакомиться с новым премьер-министром Израиля", - добавила канцлер, чьи высказывания распространила канцелярия Беннета.

Меркель прибыла в Израиль в субботу поздно вечером с прощальным визитом в качестве канцлера Германии, который изначально был запланирован на 28-30 августа, но был перенесен из-за ситуации в Афганистане.