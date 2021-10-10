В Ираке завершилось голосование на досрочных парламентских выборах

КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Голосование на досрочных выборах в Совет представителей (парламент) завершилось в воскресенье в Ираке. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) арабской республики на своем сайте, подчеркнув, что необходимость в продлении работы избирательных участков отсутствует.

"Предварительные данные по явке мы оцениваем положительно. К середине дня свои голоса уже отдали более трети избирателей (из порядка 26,9 млн жителей, обладающих правом голоса в 40-миллионном Ираке - прим. ТАСС)", - заявил глава ЦИК Джалиль Аднан Халаф.

Между тем, по данным иракского телеканала Al Sumaria, к середине первой половины дня в волеизъявлении приняли участие только 19% от общего числа избирателей. Более 70% голосующих имели возможность использовать специальные биометрические карты, направленные на то, чтобы избежать фальсификаций при проведении электоральных процедур.

Как проинформировали в МВД Ирака, серьезных инцидентов в течение дня замечено не было, за исключением несчастного случая в восточной провинции Дияла, где охранявший один из избирательных участков военнослужащий "случайно выстрелил из огнестрельного оружия, что привело к гибели одного военного и ранению еще одного солдата". Между тем в ведомстве уточнили, что за различные правонарушения в этот день в арабской республике были задержаны 77 человек. Всего в воскресенье были открыты более 55 тыс. пунктов голосования в 83 специально сформированных округах.

Результаты волеизъявления, как уточнили в ЦИК, будут объявлены в течение 24 часов с момента закрытия избирательных участков, то есть до 18:00 понедельника (время совпадает с московским). В МВД подчеркнули, что все силовики продолжат находиться в состоянии боевой готовности до того, как будут оглашены итоги выборов.

Присутствовавшие на избирательных участках более 1,2 тыс. международных наблюдателей не сообщали о каких-либо нарушениях в течение дня голосования, отметив, что все возникавшие технические неисправности быстро устранялись, указывает Al Sumaria.

О выборах

На 329 депутатских мандатов претендуют более 3,2 тыс. кандидатов, включая 951 женщину. Всего за представительство в законодательном органе борются 109 партий и 21 политическая коалиция, сформированная в основном по религиозно-этническому признаку.

Находившееся в последние месяцы под угрозой срыва общенациональное голосование, которое изначально должно было состояться 6 июня, проходило в условиях беспрецедентных мер безопасности. В частности, в стране в воскресенье закрыты все пограничные переходы и аэропорты.