Порошенко обвинил Зеленского в беспорядках около его дома в Киевской области

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что за субботним митингом около его дома в селе Козин Киевской области стоит нынешний глава государства Владимир Зеленский.

"Мне очень жаль, что так быстро - за 2,5 года - Зеленский встал на рельсы "антимайдана". Он отдал команду штурмовать (дом Порошенко - прим. ТАСС). Зачем он это сделал? А для того, чтобы скрыть собственные преступления", - написал экс-глава государства в своем Telegram-канале.

Порошенко полагает, что Зеленский таким образом хотел получить "дымовую завесу". "Мы с завтрашнего дня будем требовать ответа от Зеленского и его банды о преступлениях, которые они совершили. Нас не испугать", - подытожил Порошенко.

В субботу несколько десятков человек - противников бывшего украинского лидера - собрались на митинг у загородного дома Порошенко. В СМИ сообщалось о попытке проникнуть в здание. Позднее к дому подошли и сторонники экс-президента. Между собравшими происходили потасовки.

В пятницу генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что лидеру политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку предъявлены новые обвинения - в госизмене и содействии деятельности террористической организации. В свою очередь, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что в рамках расследования деятельности Медведчука будет отрабатываться причастность к ней Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, в частности причастность, по версии следствия, к "схемам поставки" угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в 2014-2015 годах. В ОПЗЖ новые обвинения против Медведчука назвали фальсифицированными и безосновательными.