Партия мэра Киева просит провести расследование после обращения депутата Рады к Путину

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Партия "УДАР" мэра Киева Виталия Кличко считает, что видеообращение депутата Верховной рады Ильи Кивы, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, должно трактоваться как государственная измена, и обратилась в соответствующие органы с просьбой провести проверку. Об этом говорится в заявлении этой политической силы, размещенном на ее сайте в понедельник.

"Видео, опубликованное в официальном Telegram-канале народного депутата Ильи Кивы, в котором он на фоне государственных флагов Украины поздравляет Путина с днем рождения, может трактоваться исключительно как государственная измена", - говорится в заявлении.

В партии добавили, что направили официальное заявление за подписью председателя исполкома "УДАР" Артура Палатного об открытии уголовного производства на имя руководителей Службы безопасности Украины (СБУ), Госбюро расследований и Генпрокуратуры. Партия просит правоохранительные органы начать досудебное расследование относительно совершения Кивой уголовного преступления, наказание за которое предусмотрено статьей УК Украины о государственной измене, а также внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и предоставить выписку из реестра.

По украинским законам, теперь правоохранительные органы обязаны внести обращение партии в Единый реестр досудебных расследований, рассмотреть и принять решение о возбуждении дела или отказе.

Ранее Палатный заявил, что в связи с видеороликом Кивы СБУ должна возбудить уголовное дело по факту государственной измены. Также он считает, что парламенту следует лишить Киву депутатского мандата, а Совету нацбезопасности и обороны - рассмотреть вопрос о наложении на него санкций.