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Столтенберг: растущее экономическое развитие Китая представляют угрозу для НАТО

МАДРИД, 11 октября. /ТАСС/. Растущее экономическое развитие Китая и его более тесное сотрудничество с Россией представляют угрозу для НАТО. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Лиссабоне, которое в прямом эфире транслируется на сайте альянса.

"Подъем Китая имеет значение для нашей безопасности. Мы видим, как они пытаются контролировать критически важную инфраструктуру <...>. Мы видим их [деятельность] в сфере кибербезопасности. Китай стремится стать ведущей экономикой мира, совершая значительный прогресс в создании разрушительных технологий и инвестируя крупные суммы в свой ядерный потенциал, работая все более тесно с Россией", - сказал он.

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ПортугалияРоссияКитайСтолтенберг, Йенс
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