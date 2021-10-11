В кабмине ФРГ не могут ничего сказать о возможности новых встреч в "нормандском формате"

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Кабмин ФРГ пока не может ничего сказать о возможности новых встреч по урегулированию ситуации на востоке Украины в "нормандском формате".

"Переговоры, в том числе в "нормандском формате", постоянно проводятся. О конкретных датах я не могу тут ничего сказать", - отметил в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер. "Я здесь ничего не могу сказать [о датах встреч и переговоров канцлера]", - добавила со своей стороны представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Так в Берлине отреагировали на просьбу журналистов оценить возможность проведения "нормандского саммита" до окончания полномочий канцлера Германии Ангелы Меркель.