Иран надеется подписать договор о сотрудничестве с Россией в течение нескольких месяцев

ТЕГЕРАН, 11 октября. /ТАСС/. Иранская сторона надеется в течение нескольких месяцев подписать с Россией доработанный договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Надеемся, что в течение нескольких месяцев мы станем свидетелями подписания этого документа", - цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам дипломата, "несколько лет назад появилась потребность в доработке договора". "Вопрос обсуждался в ходе предыдущего визита [главы МИД РФ] Сергея Лаврова [в Иран], и сейчас в Тегеране мы готовим заключительные пункты соглашения, - отметил он. - После завершения этого процесса и одобрения внутри страны мы отправим его в Москву".

Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном был подписан в марте 2001 года, срок его действия автоматически продлевался каждые пять лет. 24 сентября 2020 года во время визита в Москву занимавший на тот момент пост главы МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что перед очередным продлением иранская сторона намерена рассмотреть возможности актуализации документа с учетом нынешних реалий.

Лавров посетил Иран с официальным визитом 13 апреля. Министр иностранных дел РФ и глава МИД Ирана подписали соглашение об учреждении и условиях деятельности культурных центров. Также российский дипломат был принят действующим на тот момент президентом страны Хасаном Роухани и председателем Меджлиса (парламента) Мохаммадом Багером Галибафом.