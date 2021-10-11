Климкин: США и другие страны НАТО не готовы дать Украине план по членству в альянсе

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Ключевые страны НАТО, включая США, не готовы к тому, чтобы предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ) в альянсе. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в опубликованном в понедельник интервью украинскому изданию "Главком".

"Когда мы говорим, что кто-то в Европе не дает нам продвигаться на пути в НАТО, - это откровенная ложь. На самом деле, все ключевые члены, включая США, не готовы принять решение о предоставлении ПДЧ", - заявил Климкин.

По его мнению, препятствием для вступления в НАТО для Украины является то, что власти страны не могут "выиграть войну с коррупцией", чего от них требуют страны Запада. "Это означает, что должна заработать реальная система верховенства права. Если она не работает, то продвижения из партнерских к союзническим отношениям не будет", - считает бывший глава МИД Украины, занимавший эту должность в период правления президента Петра Порошенко (2014-2019).

Кроме того, Климкин считает, что в случае предоставления Киеву ПДЧ Россия якобы попытается "уничтожить Украину любыми методами", а страны - члены НАТО не намерены вступать в конфликт в Россией. "Мы говорим: "Давайте тогда вы нас будете защищать!". А они говорят: "Нет. Вы сначала сами себя защищайте, а потом мы вам уже поможем", - пояснил Климкин свое понимание ситуации вокруг попыток Киева вступить в НАТО. Бывший глава МИД считает, что для защиты Украина "должна принимать ответственные решения", а именно "строить реальную армию, производить реальные новые типы вооружений, идти вперед, внедрять реформы".

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять ПДЧ обеим странам, который представляет собой первый шаг в юридической процедуре для вступления в организацию. По оценкам брюссельских экспертов, за 12 лет Киев и Тбилиси скорее отдалились от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО, с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году военной доктрине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя в конце сентября встречу президента страны Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, признал, что понимания относительно временных рамок получения Украиной Плана действий по членству в альянсе пока нет.