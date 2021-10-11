Президент Румынии поручил Дачиану Чолошу сформировать кабмин

БУХАРЕСТ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис принял решение в понедельник по итогам консультаций с парламентскими политическими партиями поручить лидеру партии "Союз за спасение Румынии" Дачиану Чолошу сформировать правительство. Об этом глава государства сообщил в заявлении для прессы, которое транслировалось онлайн на сайте президентской администрации.

"Я решил назначить кандидатом в премьеры Дачиана Чолоша", - сказала он.

Парламент Румынии 5 октября объявил предыдущем правительству вотум недоверия.