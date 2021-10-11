Миссии ЕС и ООН в Багдаде сомневаются в достоверности данных ЦИК Ирака о явке на выборах

КАИР, 11 октября. /ТАСС/. Миссии Европейского союза и ООН в Багдаде выразили в понедельник сомнения в достоверности данных Высшей избирательной комиссии Ирака о явке избирателей на прошедших в стране в воскресенье парламентских выборах. Об этом сообщил в понедельник информационный портал Shafaq news со ссылкой на официальные источники.

"Международные миссии не уверены в том, что итоговая явка избирателей составляет 44%, - приводит издание слова источника. - Возникшие разногласия вызвали отсрочку итоговой пресс-конференции, первоначально запланированной избиркомом на полдень".

Утром избирком обнародовал предварительные итоги по явке, согласно которым в выборах приняли участие свыше 40% избирателей. Как отметили в комиссии, общее число отдавших свои голоса за кандидатов в депутаты Совета представителей иракцев составило около 9 млн человек. Учитывая, что правом голоса в стране с населением 40 млн человек обладают порядка 26,9 млн жителей, 9 млн - это только 33,4% проголосовавших. Именно об этой цифре как единственно верной заявил и бывший глава иракского избиркома Адель аль-Лами.

Однако многие наблюдатели считают, что активность граждан на выборах была "крайне слабой и вялой". С учетом разочарованности молодежи и представителей среднего класса явка может быть значительно ниже официальных цифр. Более того, полагают они, прошедшие выборы стали самыми малочисленными с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.

На выборах в 2018 году явка избирателей, по официальным данным, составила 44,5%. Три года назад многие также говорили о фальсификации данных. Официальные итоги досрочных выборов в парламент до сих пор не объявлены. Избирком обещает огласить их в самое ближайшее время.

Выборы прошли после массовых антиправительственных выступлений осени 2019 года, которые привели к отставке правительства. Занятый в то время разработкой нового закона о выборах парламент на месяцы затянул свою отставку и назначение даты досрочных выборов. Первоначально голосование было назначено на июнь. На 329 депутатских мандатов претендовали более 3,2 тыс. кандидатов, включая 951 женщину. Всего за представительство в законодательном органе боролись 109 партий и 21 политическая коалиция, сформированная преимущественно по религиозно-этническому признаку.