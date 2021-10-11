СМИ: встреча делегаций ЕС и талибов в Дохе будет носить технический характер

РИМ, 11 октября. /ТАСС/. Консультации между делегациями ЕС и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые состоятся в Дохе 12 октября, будут носить неформальный, технический характер. Об этом в понедельник сообщило агентство ANSA со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Он указал, что речи о признании сформированного талибами временного афганского правительства не идет. По его словам, встреча позволит ЕС затронуть множество тем, среди которых "необходимость создания инклюзивного правительства в Афганистане, организация коридоров для желающих покинуть страну афганцев, доступ к гуманитарной помощи, права человека" и другие.

Ранее Agence France-Presse сообщило, что во вторник состоятся консультации между делегациями талибов и Евросоюза.

В Катаре с 2013 года находится политический офис "Талибана". Помимо этого, в Дохе, прежде чем талибы 15 августа вошли в Кабул, а афганский президент Ашраф Гани покинул страну, проводилась серия переговоров между представителями радикалов, правительством исламской республики, а также США, которые в итоге завершили к 30 августа свою военную миссию в Афганистане.

6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны. В связи с этим многие страны заявили, что такой кабинет не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны, а также женщин.