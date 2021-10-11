AFP: Иран и Саудовская Аравия достигли соглашения о возобновлении работы консульств

ТЕГЕРАН, 11 октября. /ТАСС/. Иран и Саудовская Аравия в ходе переговоров достигли соглашения о возобновлении работы консульств в обеих странах. Об этом сообщает в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник.

"Они достигли соглашения о возобновлении работы консульств, - цитирует его агентство. - Я думаю, что в течение ближайших недель может последовать соглашение о нормализации [отношений]".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что на данный момент прошло пять раундов переговоров Тегерана и Эр-Рияда: четыре были проведены в Багдаде, один - на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, диалог сконцентрирован на двусторонних и региональных вопросах, включая ситуацию в Персидском заливе и Йемене.

9 августа Хатибзаде указал, что Саудовская Аравия и Иран находятся на пути разрешения части противоречий между собой. 21 июня новый президент Ирана Эбрахим Раиси на первой пресс-конференции после выборов заявил, что никаких препятствий для диалога между Тегераном и Эр-Риядом и возвращения посольств нет.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном серьезно обострились в марте 2015 года с началом коалицией во главе с Саудовской Аравией военной операции на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы), которая продолжается до сих пор. Иран эти действия королевства расценивает как дестабилизацию обстановки в регионе. В свою очередь саудовская сторона обвиняет Тегеран в поддержке хуситов, направляющих свое оружие, в частности беспилотники, и против Саудовской Аравии.