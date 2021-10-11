Бабиш сообщил об отмене запланированной на 13 октября встречи с Земаном

ПРАГА, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил в понедельник журналистам, что запланированная на среду встреча с президентом республики Милошем Земаном, находящимся в Центральном военном госпитале в Праге, не состоится.

"Моих переговоров с господином президентом о возникшей в республике ситуации после [парламентских] выборов, которые были запланированы на среду, не будет", - сказал он.

Бабиш проинформировал ранее, что Земан намеревался в среду начать переговоры с лидерами победивших на выборах партий о формировании нового правительства. Глава государства неоднократно заявлял, что поручит создать кабмин руководителю партии, которая набрала наибольшее число голосов избирателей. Таковой является возглавляемое премьером центристское движение АНО ("Акция недовольных граждан").

Между тем АНО по числу полученных голосов проиграло коалиции "Вместе", в которую входят праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09". Земан не планировал принимать в расчет такой расклад при выборе политика, которому поручит сформировать правительство. Итоги выборов, говорил он, справедливо рассматривать только с точки зрения того, какие результаты у отдельных политических субъектов, а не составленных ими коалиций.

Протесты против Бабиша

В то же время, если Земан поручит формирование кабмина Бабишу, Чехию ожидают массовые акции протеста. Об этом заявил лидер общественного объединения "Миллион мгновений для демократии" Бенджамин Ролл.

"Миллион мгновений для демократии" в последние годы провело в республике десятки массовых акций протеста с требованием отставки Бабиша с поста премьера. Крупнейшая из них собрала в Праге 250 тыс. участников.

Действия Сената и реакция кабмина

Конституционная комиссия Сената Чехии обсудит во вторник 19 октября возможность снятия части полномочий президента с Земана, если он в течение ближайшей недели не пойдет на поправку и процесс формирования нового правительства затормозится. Такой вариант, как считают в верхней палате парламента, необходимо учитывать, если болезнь главы государства затянется.

Эту инициативу сенаторов резко осудил вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек. "Это преждевременно, бесчувственно и неправильно. В этих действиях видится стремление оказать политическое давление, а также заявить о себе. Это очень безвкусно", - сказал политик.