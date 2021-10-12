Независимые кандидаты обошли на выборах в Ираке многие партии

КАИР, 12 октября. /ТАСС/. Независимые кандидаты на досрочных парламентских выборах в Ираке опередили многие партии и партийные блоки и получили около 20 мест в Совете представителей (парламенте), что стало неожиданным результатом. Об этом сообщило в понедельник вечером информационное издание Shafaq news после обнародования избиркомом предварительных итогов голосования.

Согласно этим данным, шиитский блок садристов во главе с влиятельным имамом Муктадой ас-Садром получит 73 из 329 мандатов и упрочит свои позиции в парламенте по сравнению с прошлым созывом. За ним следуют суннитский альянс "Такаддум" во главе с бывшим спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси (41 место), получившая 37 мест коалиция "Государство закона" экс-премьера Нури аль-Малики и Демократическая партия Курдистана Масуда Барзани с 32 местами. Замыкают пятерку лидеров независимые кандидаты. Другие партии получили 15-17 мест и меньше.

По мнению некоторых аналитиков, успех независимых кандидатов объясняется общей разочарованностью иракцев, особенно молодежи и среднего класса, действующими на политической арене партиями и блоками. В сложившихся условиях они надеются на независимых политиков, которые, возможно, будучи не связанными партийными интересами и обязательствами, хотя бы попытаются улучшить положение простых иракцев. В целом же избиратели в подавляющем большинстве не возлагают больших надежд на будущий парламент, чем объясняется невысокая явка на выборах: согласно данным избиркома, обнародованным в понедельник утром, она составила 41%.

Кроме того, Shafaq news обращает внимание на еще один момент: политические лидеры, которым было предоставлено достаточно места для рекламы и агитации в политическом, информационном и социальном пространстве, проиграли, а кандидаты, которые были уверены в своей победе, вообще не получили ни одного места.

Иракский ЦИК в течение трех дней начиная со вторника будет рассматривать жалобы, которых к настоящему времени насчитывается свыше 100. После рассмотрения всех апелляций он обещает обнародовать окончательные итоги досрочных парламентских выборов в стране.