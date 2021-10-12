Главы Минобороны Армении и России обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

ЕРЕВАН, 12 октября. /ТАСС/. Министры обороны Армении и России Аршак Карапетян и Сергей Шойгу на встрече в Москве обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, а также вопросы региональной безопасности. Об этом во вторник сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.

"11 октября министр обороны Армении Аршак Карапетян встретился в Москве с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу. В ходе встречи стороны обсудили вопросы армяно-российского сотрудничества в сфере обороны, армяно-азербайджанской пограничной ситуации и региональной безопасности", - отмечается в сообщении.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.