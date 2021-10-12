Президент Киргизии освободил от должности руководителя своей администрации

БИШКЕК, 12 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил во вторник Суйунбека Касмамбетова от должности руководителя своей администрации, который по новой Конституции одновременно является главой кабинета министров страны. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент подписал указ, согласно которому Касмамбетов назначен государственным секретарем Кыргызской Республики, и он освобожден от должности руководителя администрации президента", - говорится в сообщении.