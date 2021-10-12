Чешский Сенат попросит у администрации Земана информацию о его здоровье

ПРАГА, 12 октября. /ТАСС/. Сенат Чехии попросит у Пражского града подробную информацию о состоянии здоровья президента Чехии Милоша Земана, находящегося с 10 октября в реанимации в Центральном военном госпитале в Праге. Об этом во вторник в интервью журналу Respekt сообщил спикер верхней палаты парламента республики Милош Выстрчил.

"Мы сейчас готовимся к тому, чтобы подготовить официальное письменное обращение [к администрации Земана], чтобы в последний раз обратить внимание [Пражского града], что, исходя из ситуации [после прошедших выборов в нижнюю палату национального парламента], необходимо сообщить [общественности] не только о том, является ли состояние здоровья президента стабильным, но и, прежде всего, способен ли он исполнять президентские обязанности", - отметил Выстрчил.

Спикер раскритиковал подход Пражского града к информированию общественности о здоровье Земана, из-за чего в обществе возникают ненужные слухи, наносящие вред самому президенту. Администрация главы государства не должна, по его словам, раскрывать поставленный ему врачами диагноз и сообщать о лекарствах, которые он принимает, а лишь четко ответить на вопрос о способностях заболевшего выполнять обязанности чешского лидера.

Выстрчил также пожелал скорейшего выздоровления Земану и выразил надежду, что он сможет выполнять обязанности президента. В данный момент глава государства должен обеспечить переговорный процесс между партиями, прошедшими по итогам недавних выборов в нижнюю палату парламента, о формировании нового правительства страны и выдать поручение одному из партийных лидеров создать кабмин.

Тем не менее, по словам политика, специалисты в сфере конституционного права уже рассматривают варианты лишения заболевшего Земана президентских полномочий. Эти механизмы могут быть запущены, если Пражский град не предоставит исчерпывающей информации о совместимости здоровья его главы с возложенными на него компетенциями. Некоторые сенаторы, отметил Выстрчил, проявляют нетерпеливость, чтобы запустить процесс лишения Земана президентских полномочий. Сам спикер к их числу не относится.

Чешская конституция предусматривает возможность лишения президента полномочий из-за его неспособности их выполнять. За это должно проголосовать большинство депутатов обеих палат национального парламента. Выстрчил считает, что это может произойти, лишь когда станет абсолютно ясно, что состояние здоровья Земана не позволяет ему занимать пост президента.

Вопрос вынесен на конституционную комиссию Сената

Между тем конституционная комиссия Сената Чехии обсудит во вторник, 19 октября, возможность снятия части полномочий президента с Земана, если он в течение ближайшей недели не пойдет на поправку и процесс формирования нового правительства затормозится. Такой вариант, как считают в верхней палате парламента, необходимо учитывать, если болезнь главы государства затянется.

Данную инициативу сенаторов, в свою очередь, резко осудил вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек.