Сотрудники закрытых украинских СМИ проводят акцию протеста в день саммита Украина - ЕС

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники закрытых по решению украинской власти телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также коллектив "Первого независимого" в день проходящего в Киеве саммита Украина - ЕС проводят акцию протеста с целью привлечь внимание к нарушению свободы слова в стране. Об этом во вторник сообщил телеканал "Первый независимый" на своем сайте.

Журналисты собрались на Бориспольской трассе под Киевом, по которой участники саммита, в том числе председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, проезжали из аэропорта на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Присутствующие на митинге развернули вдоль дороги плакаты с лозунгами на украинском и английском языках, в которых содержатся обвинения в адрес украинской власти и лично Зеленского в уничтожении свободы слова в государстве. У журналистов также символически были заклеены рты.

В день саммита на телеканале "Первый независимый" в рамках протеста с 09:00 до 12:00 идет специальный эфир, посвященный саммиту, во время которого периодически будут демонстрироваться кадры с митинга коллег. Кроме того, сотрудники СМИ запланировали выйти на акцию протеста под стены Мариинского дворца в центре Киева, где проходит встреча на высшем уровне.

"Журналисты незаконно закрытых медиа хотят обратить внимание международных партнеров на то, что в последнее время на Украине наблюдается свертывание процесса укрепления законности в сфере функционирования украинских средств массовой информации. Это проявляется в отсутствии результатов расследования уголовных дел, связанных с нападениями на журналистов и блогеров, открытой цензурой со стороны государства, которая распространяется исключительно на оппозиционные СМИ, и главное - во внесудебном преследовании СМИ, находящихся в оппозиции к действующей власти", - говорится на сайте "Первого независимого". При этом напоминается, что преследования ощутили не только три телеканала, но и интернет-издания "Страна.юа" и "Шарий.нет". Кроме того, коллективы медиа обращают внимание на "провокации праворадикальных сил, физические расправы таких группировок с журналистами".

Санкции властей

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении к телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и к их владельцу депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Тарасу Козаку санкций сроком на пять лет. Они предполагают "аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции и распространению телепрограмм". Телеканалы заявили, что считают указ политической расправой, а партия ОПЗЖ назвала его актом узурпации власти. После закрытия каналов журналисты создали новый телеканал "Первый независимый", который начал вещание 26 февраля. Однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили его эфирное вещание, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве.

20 августа секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил по итогам заседания ведомства о введении санкций против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний - издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги и еще нескольких человек. Данилов заявил, что они якобы занимались "противоправной деятельностью на территории Украины".

В новость внесена правка (11:11 мск) - передается с уточнением должностей во втором абзаце.