Власти Польши готовят закон для сооружения на границе с Белоруссией надежного забора

ВАРШАВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство Польши готовит специальный закон для сооружения на границе с Белоруссией надежного забора, который будет служить защитой от нелегальной миграции. Об этом заявил во вторник в эфире Польского радио министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Создается закон, который будет основанием для строительства нового инженерного заграждения", - сказал он.

По словам Блащака, Польша намерена воспользоваться опытом Венгрии, которая построила заграждение на границе с Сербией. "Принимая во внимание разные юридические моменты, это не так просто. Но мы воспользуемся этим опытом. Закон готовится", - добавил министр.

Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Минобороны Польши с середины сентября ведет на границе строительство забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра. Более 80 км из запланированных 180-190 км уже проложено. Как подчеркнул Блащак, временное заграждение эффективно препятствует нелегальной миграции, делая преодоление границы невозможным или значительно ограничивая такую возможность.

С начала августа более 16 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Белоруссии. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. Свыше 1,8 тыс. нелегальных мигрантов задержаны, 1,5 тыс. сейчас находятся в специальных центрах в Польше. Власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.

Власти республики возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое, по заявлениям польской стороны, доставляет мигрантов в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.