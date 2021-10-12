Пхеньян намерен укреплять двусторонние отношения с Москвой

ТАСС, 12 октября. МИД КНДР выразил уверенность в дальнейшем укреплении и развитии сотрудничества с Россией в соответствии с последними договоренностями. Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте ведомства по случаю 73-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами.

"Давние и традиционные добрососедские отношения между КНДР и Россией будут неизменно укрепляться и развиваться в соответствии с договоренностью, достигнутой на исторической встрече на высшем уровне во Владивостоке", - отмечается в тексте.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что сторонам удается поддерживать связь даже в условиях нестабильной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса.

"Даже перед лицом неблагоприятных условий, вызванных глобальной пандемией и превратностями международной обстановки, КНДР и Российская Федерация в настоящее время поддерживают регулярные контакты и общение, тем самым непрерывно укрепляя стратегическое сотрудничество по вопросам двусторонних отношений и другим международным проблемам", - добавили в Пхеньяне.