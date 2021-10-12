Спецпредставитель Южной Кореи обсудит в Москве проблему перезапуска диалога с КНДР

СЕУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док посетит на этой неделе Москву, где обсудит с замглавой МИД РФ Игорем Моргуловым пути возобновления диалога с КНДР. Об этом сообщило во вторник южнокорейское министерство иностранных дел.

"Стороны подробно рассмотрят различные варианты перезапуска мирного процесса на Корейском полуострове", - говорится в заявлении для прессы. По данным ведомства, Но Гю Док вылетит из Сеула в Москву в среду, 13 октября.

Это будет вторая в нынешнем году личная встреча Но Гю Дока и Моргулова. Российский замминистра посещал Сеул в августе этого года. В ходе поездки он провел переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом, в ходе которых стороны обсудили перспективы урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова.