Следствие установило новые обстоятельства смерти депутата Рады Полякова

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Следствие установило новые обстоятельства, связанные со смертью депутата Верховной рады Антона Полякова, которые отличаются от полученных ранее данных. Об этом сообщил во вторник представитель Министерства внутренних дел (МВД) Украины Артем Шевченко.

"Уже установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер и ночь находился, контактировал, ужинал, садился в одну машину и пересаживался в другую", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

При этом представитель МВД сообщил, что новые обстоятельства касаются, в частности, показаний водителя такси, с которым ехал депутат. Показания, которые теперь дает таксист, "отличаются от тех, которые он давал во время общения с полицейскими на месте". "Водитель говорил, что случайно подобрал пассажира, а на самом деле не случайно, он некоторое время следовал за машиной с потерпевшим, которая ездила по городу с другим свидетелем", - отметил Шевченко. Он не стал раскрывать детали и сказал, что пока обвинения не предъявлены.

Ранее коллеги умершего депутата выразили сомнения в том, что смерть была естественной, и назвали странной информацию об обнаружении в его крови наркотических средств. Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков, в частности, заявил, что у него "много вопросов" относительно обстоятельств смерти парламентария.

В пятницу, 8 октября, Киевская городская прокуратура сообщила, что Поляков умер на 34-м году жизни в Киеве во время поездки в такси. Отмечалось, что, согласно результатам вскрытия, он "умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца". Позднее представитель МВД Украины Шевченко сообщил, что в организме Полякова обнаружен алкоголь и метадон (в России включен в перечень наркотических средств), однако добавил, что следствие еще выясняет, как это могло повлиять на смерть депутата.

Поляков стал депутатом Верховной рады в 2019 году, его кандидатура была выдвинута президентской партией "Слуга народа" от Черниговской области, однако позже он был исключен из нее и стал членом депутатской группы "За будущее".