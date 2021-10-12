Шестой cаммит СВМДА пройдет в 2022 году в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 12 октября. /ТАСС/. Шестой саммит стран - участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в следующем году в казахстанской столице. Об этом сообщил во вторник заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин в ходе встречи глав МИД стран - участниц СВМДА.

"Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи в 2022 году в рамках шестого саммита СВМДА, который будет проводиться в городе Нур-Султане", - сказал он, обращаясь к участникам встречи.

Государства - участники СВМДА не достигли консенсуса по итоговой декларации, заявил Рахметуллин.

"Я бы хотел объявить, что, несмотря на усилия председателя, большую работу по консультациям со странами-участницами, страны-участницы не смогли достичь консенсуса по тексту проекта декларации", - сказал он.

При этом Рахметуллин сообщил, что по итогам заседания были приняты обновленный Каталог мер укрепления доверия и положение о Совете мудрецов.

"Обновленный каталог консолидирует и гармонизирует изначальный текст каталога от 2004 года, а также документ, который был принят в 2007 году. Мы внедряем здесь новые сферы по мерам доверия, обновляя этот документ в соответствии с текущими реалиями и приоритетами государств - членов", - пояснил заместитель главы МИД.

Он отметил, что Совет мудрецов станет новым консультативным органом СВМДА, который будет представлять организацию на высоком уровне по широкому кругу вопросов, "связанных с развитием СВМДА, включая обеспечение мира и безопасности, а также имплементацию мер доверия".

Ранее Казахстан выдвинул кандидатуру первого президента республики Нурсултана Назарбаева на пост главы Совета мудрецов СВМДА. Как пояснил Рахметуллин, кандидатура главы Совета мудрецов будет утверждена на саммите СВМДА.

СВМДА - межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году. Он направлен на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. К настоящему времени членами СВМДА являются 27 государств, еще девять стран и пять международных организаций имеют статус наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в Нур-Султане.