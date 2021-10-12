Вучич: сотрудничество Сербии с Россией в сфере ВТС находится на самом высоком уровне

БЕЛГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Российско-сербское военно-техническое сотрудничество находится на самом высоком уровне. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич во время осмотра российского стенда международной выставки вооружений "Партнер 2021".

"Я думаю, что в этом году наше сотрудничество на самом высоком уровне. Спасибо, что вы приехали, это большая честь для нас. Спасибо большое", - заявил Вучич.

Сербского лидера пригласили осмотреть образцы российских вооружений, а также попробовать национальные блюда русской кухни. Президент интересовался образцами российских противотанковых снарядов и спрашивал у сербских конструкторов, "почему русские смогли сделать, а мы даже не близки к этому".

Одним из самых ярких образов военной техники на выставке "Партнер 2021" по словам военных специалистов стал новейший бронетранспортер (БТР) Lazar III A1, оснащенный российскими боевыми модулями, назван в честь посла Сербии в России, знаменитого сербского военного журналиста Мирослава Лазански, умершего 4 августа этого года.

Ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС стоимостью 75 млн евро. Вучич также сообщил, что первая партия пусковых установок ПТУР "Корнет" поступит в Сербию из России до конца года. С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Как ранее заявил в интервью ТАСС на тот момент министр обороны Александар Вулин, боеготовность армии республики значительно укрепилась благодаря военно-техническому сотрудничеству Белграда и Москвы.