{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Одной из главных тем саммита была координация Украины и ЕС для мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/PRSIDENTIAL PRESS SERVICE
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/PRSIDENTIAL PRESS SERVICE

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что одной из главных тем обсуждения саммита Украина - ЕС, который прошел во вторник в Киеве, был вопрос координации шагов Украины и ЕС для достижения мира в Донбассе. Об этом он заявил, подводя итоги встречи.

"Одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке Украины. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса и мира в Донбассе в полной мере лежит на Российской Федерации, которая безоговорочно является стороной конфликта", - заявил украинский лидер.

Президент Киргизии предложил кандидатуру главы своей администрации
Читать полностью