Одной из главных тем саммита была координация Украины и ЕС для мира в Донбассе

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что одной из главных тем обсуждения саммита Украина - ЕС, который прошел во вторник в Киеве, был вопрос координации шагов Украины и ЕС для достижения мира в Донбассе. Об этом он заявил, подводя итоги встречи.

"Одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке Украины. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса и мира в Донбассе в полной мере лежит на Российской Федерации, которая безоговорочно является стороной конфликта", - заявил украинский лидер.