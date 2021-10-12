Токаев на встрече с Лавровым отметил большую роль России в продвижении СВМДА

НУР-СУЛТАН, 12 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Нур-Султане с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым отметил весомую роль России в продвижении Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом во вторник сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Касым-Жомарт Токаев отметил большую роль России в продвижении СВМДА в качестве эффективного форума для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности, предотвращения конфликтов и поддержания мира в Азии", - говорится в сообщении.

В ходе встречи были обсуждены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества Казахстана и России, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферу. "Собеседники также обсудили региональную повестку дня, международные усилия по стабилизации ситуации в Афганистане. Глава государства сообщил о мерах Казахстана по оказанию гуманитарной помощи этой стране", - добавили в пресс-службе.

По результатам встречи глав МИД стран СВМДА, прошедшей 12 октября в столице Казахстана, участники приняли обновленный Каталог мер укрепления доверия и положение о Совете мудрецов СВМДА. При этом стороны не смогли достичь консенсуса по тексту проекта итоговой декларации.

СВМДА - межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, направлен на формирование условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. На сегодняшний день членами СВМДА являются 27 государств, еще девять стран и пять международных организаций имеют статус наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в Нур-Султане.