ЕС призвал Киев не останавливаться на пути борьбы с коррупцией и влиянием олигархов

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Европейский союз поддержал проводимый властями Украины курс на борьбу с влиянием частных интересов и одобрил принятие закона об олигархах. Об этом говорится в заявлении состоявшегося во вторник в Киеве саммита Украина - ЕС.

"ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее приверженность борьбе с влиянием частных интересов ("деолигархизация"), в том числе путем юридически обоснованного принятия и внедрения соответствующего законодательства, и призвал к дальнейшим шагам Украины на этом направлении", - говорится в заявлении.

Евросоюз при этом подтвердил свою постоянную поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и в сфере борьбы с коррупцией. Участники саммита подчеркнули необходимость дальнейших шагов Киева для обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов, в том числе путем деполитизированного процесса отбора на руководящие должности в соответствии с заслугами.

Ранее международные партнеры Украины неоднократно указывали ее руководству на проблему коррупции. С целью противодействия коррупции на Украине создана сеть специализированных структур, таких как Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд.