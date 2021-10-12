ЕС и Киев подтвердили поддержку усилий "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. ЕС и Украина подтвердили полную поддержку усилий "нормандского формата", контактной группы, а также ОБСЕ, включая ее Специальную мониторинговую миссию на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, одобренном во вторник по итогам 23-го саммита Украина - ЕС. Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы подтвердили нашу полную поддержку усилий "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина), трехсторонней контактной группы, а также ОБСЕ, включая ее Специальную мониторинговую миссию в Украине. Мы подчеркнули важность полного внедрения мероприятий, о которых была достигнута договоренность во время "нормандского саммита" в Париже в декабре 2019 года, а также полного выполнения Минских соглашений", - говорится в документе. При этом заявляется об "ответственности России как стороны конфликта".

В документе приветствуется "конструктивный подход Украины в "нормандском формате" и трехсторонней контактной группе" и содержится призыв к России "тоже действовать конструктивно и принимать добросовестное участие в переговорах в рамках этих форматов для разрешения конфликта". В заявлении говорится об "осуждении нарушений прекращения огня вооруженными формированиями, поддерживаемыми Россией", а также призыв к России "полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, восстановить всеобъемлющее прекращение огня, выполнить Минские договоренности в полном объеме".

ЕС и Украина в совместном документе выразили сожаление по поводу решения России не соглашаться на продолжение наблюдательной Миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах российско-украинской границы ("Гуково" и "Донецк"). Кроме того, в заявлении содержится призыв к РФ прекратить "финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, а также вывести российские войска и технику от восточной границы Украины".

Киев отказывается от выполнения "Минска"

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования. Этот документ предполагает прекращение огня и отвод вооружений от линии соприкосновения сторон в зоне конфликта, амнистию всех участников событий в Донбассе, обмен пленными по формуле "всех на всех", возобновление экономических связей. Но главное - это проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и проведение там новых выборов.

Однако до сих пор весь этот план остается нереализованным. Киев продолжает осуществлять фактически экономическую блокаду ДНР и ЛНР, не проводит амнистию участников событий в Донбассе и блокирует обмен пленными, отказываясь от процессуального очищения освобожденных. Несмотря на договоренности, достигнутые на саммите "нормандской четверки" в декабре 2019 года о реализации "формулы Штайнмайера" как механизма политического урегулирования конфликта, украинская сторона по-прежнему отказывается от выполнения этой части соглашения. Киев не планирует вносить изменения в конституцию и предоставлять особый статус Донбассу, настаивает на передаче ему контроля за участком границы с РФ, хотя это должно произойти только после выборов, а также требует ликвидации самих Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).