Генсек "зеленых" заявил, что разногласий на переговорах о коалиции в ФРГ стало меньше

БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) выразили удовлетворение ходом зондирующих переговоров о будущей правящей коалиции ФРГ.

"Разногласий стало меньше, но еще есть вопросы, которые следует решить", - заявил во вторник на пресс-конференции после двух дней переговоров между тремя партиями генеральный секретарь "Союза-90"/"зеленых" Михаэль Кельнер. Следующая встреча состоится в ближайшую пятницу.

Генсек СДПГ Ларс Клингбайль признал, что предстоит еще "преодолеть то или иное препятствие" на пути к созданию правительства. Тем не менее он выразил уверенность в скором формировании нового кабмина ФРГ. "Именно доверие является важным элементом того, что все удастся. Поэтому мы договорились не сообщать о темах, [по которым ведутся дискуссии]. Когда будут результаты, мы представим их", - сказал Клинбайль.

"Наша цель - до пятницы создать базу, которая послужит основой для того, чтобы мы могли рекомендовать нашим [партийным] органам начать коалиционные переговоры", - сказал генсек СвДП Фолькер Виссинг.

Зондирующие переговоры проводятся с целью понять готовность партий к компромиссам в случае участия в новом правительстве, после них начинаются собственно коалиционные, когда будут по пунктам разбираться программы, которые лягут в основу будущего коалиционного договора. Основные разногласия среди, с одной стороны, СДПГ и "зеленых" и, с другой, СвДП существуют по вопросам финансово-налоговой и миграционной, а также социальной политики.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победила Социал-демократическая партия Германии с 25,7%, консервативный блок ХДС/ХСС получил всего 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%. Окончательные официальные результаты выборов, как ожидается, ЦИК ФРГ объявит 15 октября.