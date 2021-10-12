В ЕС заявили, что признают европейские устремления Украины и приветствуют ее выбор

КИЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) признает европейские устремления Украины и приветствует ее европейский выбор. Об этом говорится в совместном заявлении, одобренном во вторник по итогам 23-го саммита Украина - ЕС, который прошел в Киеве.

"Мы признали европейские устремления Украины и приветствуем ее европейский выбор, как это закреплено в соглашении об ассоциации и в контексте вступления в силу в сентябре 2017 года после решения глав государств и правительств ЕС в декабре 2016 года", - отмечается в документе, подписи под которым поставили президент Украины Владимир Зеленский, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В заявлении отмечено, что эффективная имплементация соглашения об ассоциации и создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли будет способствовать созданию условий для углубления экономических и торговых отношений с ЕС, которые приведут к дальнейшей постепенной экономической интеграции Украины во внутренний рынок ЕС. "Мы договорились в полной мере использовать потенциал соглашения об ассоциации и подчеркнули взаимные обязательства для достижения этой цели", - сказано в заявлении.

16 сентября 2014 года Верховная рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. С 1 ноября того же года Украина приступила к реализации основных положений соглашения, а с начала 2016 года в режиме временного применения также начали действовать положения в отношении зоны свободной торговли. Соглашение полностью вступило в силу 1 сентября 2017 года.